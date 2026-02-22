Giocondo Martorelli, operatore di mercato, ha commentato la vittoria nerazzurra a Lecce ai microfoni di Tuttomercatoweb. Di seguito le sue parole: "Per l'Inter è arrivato un altro ottimo risultato su un campo difficile, veniva da un viaggio e non ha neanche avuto modo di allenarsi. La trasferta di Lecce poteva essere insidiosa, ma è stato raggiunto un ottimo risultato".

L'agente commenta anche l'episodio dei fischi subiti ieri da Alessandro Bastoni: "Viviamo in un mondo di grande ipocrisia, mi riferisco ad opinionisti ed ex calciatori che hanno cercato di criminalizzare un ragazzo che ha fatto quello che hanno fatto loro quando erano giocatori. Bastoni ha cercato di trovare un vantaggio per la propria squadra. Fischiarlo per novanta minuti è davvero ridicolo. Perché scandalizzarsi?".