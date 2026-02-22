Zeki Celik è il nome rimbalzato alle cronache negli ultimi giorni. Sul laterale della Roma, che potrebbe lasciare la Capitale, e dopo essere stato nominato in ottica Inter, ne parla Fabrizio Romano che fa chiarezza: nulla è ancora deciso secondo l’esperto di mercato che smentisce le voci che vedevano la Juventus in dirittura d’arrivo. I bianconeri sono interessati al nazionale turco classe 1997, interesse mostrato anche dal Napoli e dall’Inter, oltre che da alcuni club di Premier League, e si vedrà nelle prossime settimane quali saranno gli sviluppi. Il punto di mercato di Romano non finisce nella capitale e c’è spazio anche per il capitolo Manuel Akanji.
Le condizioni affinché scatti l’obbligo di riscatto per il difensore di proprietà del Manchester City sono lo scudetto e il 50% delle presenze. Ma a prescindere dalle condizioni e dall’obbligo, l’Inter vuole tenere Akanji: vuole puntare su di lui anche per il futuro, specie tenendo conto della rivoluzione in difesa alla quale si andrà in contro visti i contratti in scadenza di Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian (che pur essendo un esterno fa parte del corredo difensivo di Chivu).
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
