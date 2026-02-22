Presente nel salotto di 'Vamos', il programma serale del sabato di DAZN, l'ex calciatore dell'Inter, Anderson Hernanes si è espresso sull'Inter di Chivu che, reduce dal ko europeo in casa del Bodo, ha dimostrato forza e determinazione imponendosi sul campo del Lecce.

"L’Inter, se togliamo Real Madrid, Barcellona, Arsenal, Liverpool, Manchester City e altre due, l’Inter è in questo livello, in questo 'scaffale' di squadre - ha detto -. Quindi arriva che è tra le top 7, top 8 squadre più forti al mondo. Quindi probabilmente passerà il turno in Champions League, se non passa sicuramente recupererà velocemente e arriverà con la massima forza, ancora più forte, alla fine del campionato perché si concentreranno soltanto sul campionato".