Dopo la controversa e discussa moviola di Inter-Juventus, finalmente una serata tranquilla per i moviolisti di Lecce-Inter, match durante la quale Manganiello non si rende partecipe di grosse sfumature in negativo, tiene l'equilibrio e prende decisioni corrette. L'analisi ai raggi X della Gazzetta dello Sport: "Al 17’ del primo tempo fallo di Tiago Gabriel, cintura al collo su Pio Esposito, che cade in area ma l’irregolarità avviene poco al di fuori. Nella ripresa, al 6’ annullata la rete di Dimarco servito da Thuram, che sul lancio di Bisseck parte in fuorigioco, mezza spalla oltre Siebert. Al 16’ Bastoni duro su Gandelman, ci stava il giallo. Al 25’ Esposito cade in area con le mani sul volto, c’è un contatto con la spalla di Tiago Gabriel ma pare fortuito".