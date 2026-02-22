Prestazione convincente per Gianluca Manganiello, protagonista di una direzione di gara senza abbagli nella sfida tra Lecce e Inter. Anche l'ex arbitro Gianpaolo Cavalrese promuove il fischietto di Pinerolo nell'abituale analisi sulle colonne di Tuttosport: "In un primo tempo molto corretto, che vede il 44enne fischiare addirittura soltanto 8 falli, non ci sono episodi nelle degni di nota e le uniche situazioni in cui Manganiello interviene riguardano due cartellini gialli entrambi corretti: prima per De Vrij, che a centrocampo interrompe una potenziale ripartenza di Cheddira; non si può parlare di Dogso a causa dell’ampia distanza dalla porta (e c’era anche Bisseck nelle vicinanze); poi per Tiago Gabriel, che esagera nel tirare la maglia di Esposito".

Nel secondo tempo invece "la partita si fa più vivace ma le due squadre mantengono la correttezza mostrata nella prima frazione, e si conferma la penuria di episodi significativi a livello tecnico e disciplinare - sottolinea Calvarese -. Due minuti dopo l’inizio della ripresa, Frattesi va a terra in area di rigore a seguito di uno spalla a spalla assolutamente regolare con Siebert, sul quale dunque fa bene l’arbitro a far proseguire. Nel finale, invece, viene ammonito anche Bastoni per una trattenuta su N’Dri".