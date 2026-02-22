Il Genoa compie un altro passo in avanti abbastanza consistente in chiave salvezza: acuto tanto bello quanto importante per il Grifone che, nel lunch match di Serie A, batte il Torino di Baroni con un netto 3-0. Decidono la sfida le reti di Norton-Cuffy, Ekuban e Messias. I rossoblu agganciano i granata in classifica.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 22 febbraio 2026 alle 14:28
Autore: Niccolò Anfosso
