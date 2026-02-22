Un gol annullato e un assist. Federico Dimarco si dimostra ancora una volta letale anche al Via del Mare, dove l'Inter batte 2-0 il Lecce conquistando tre punti importantissimi per la corsa scudetto. Tornato titolare dopo il riposo nella trasferta di Bodo, il 32 nerazzurro ha messo ancora una volta lo zampino disegnando il perfetto corner sulla testa di Akanji per il raddoppio interista.

Come ricorda il Corriere dello Sport, si tratta del "tredicesimo passaggio decisivo in campionato per il numero 32 nerazzurro, indubbiamente un fattore in fase offensiva. Al Via del Mare si è confermato fonte preziosa e generosa per i compagni: è diventato il primo difensore a fornire assist per cinque presenze consecutive nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2006/07). Il nuovo allenatore ha tirato a lucido il suo motore: dall’ora di gioco in poi ora non morde più il freno, ma spinge ancora di più. Alza i giri nel momento di necessità".