Come Cristian Chivu nessuno. L'allenatore dell'Inter, con il successo di ieri in casa del Lecce, è diventato il tecnico "che ha fatto più punti nella stagione d'esordio in serie A", ovvero ben 64 dopo 26 giornate: "Una media che, stirata su tutto il campionato, porterebbe l'Inter a vincere lo scudetto con 93 punti" si legge sulla Repubblica che del match di ieri ha sottolineato la prestazione di Bastoni, fischiato peraltro per tutto il tempo, come quella di Pio Esposito, autore ancora una volta di un'ottima prestazione.

Mkhitaryan e Akanji sono la mossa che ha cambiato la partita, bloccata e arrugginita fino al gol dell'armeno che l'ha sbloccata, ancora su assist di Dimarco che ha assistito poco dopo dalla bandierina anche il difensore svizzero. Altri tre punti che si aggiungono a quelli accumulati fin qui dal tecnico romeno. Volendo allargare "il campo all'intera storia della serie A, l'unico allenatore che nelle prime 26 partite alla guida di una squadra ha fatto più punti di Chivu è lo juventino Carlo Carcano. O meglio, li avrebbe fatti - 65 - se nella stagione 1930-31 la vittoria avesse portato tre punti. Chivu, arrivato ad allenare l'Inter a giugno dopo soli 3 mesi in serie A, ha presente la portata del dato".