Archiviato il prezioso successo di Lecce, per l'Inter è già tempo di Champions League. Martedì 24 febbraio alle ore 21 i nerazzurri ospiteranno il Bodo/Glimt a San Siro nella gara di ritorno dei playoff. Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 23 febbraio:

Ore 11:15 Allenamento Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile

Ore 14:00 Conferenza Stampa ufficiale Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile

Ore 15:30 Conferenza Stampa ufficiale Bodø/Glimt | Stadio San Siro, Milano

Ore 16:00 Allenamento Bodø/Glimt | Stadio San Siro, Milano

