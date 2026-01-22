Adesso è ufficiale: Edin Dzeko lascia la Fiorentina. L'ex attaccante dell'Inter è un nuovo giocatore dello Schalke 04. Ecco la nota del club tedesco: "Il primatista di presenze della nazionale bosniaca, reduce dall’ultima esperienza in Serie A con la Fiorentina e tra i marcatori più prolifici della sua generazione, è un nuovo giocatore dello Schalke 04 - si legge -. All'età di 39 anni, l'attaccante vestirà la maglia numero 10 del club di Gelsenkirchen".
"Edin ci ha comunicato con estrema chiarezza, fin dal primo contatto, la sua grande voglia di Schalke," ha dichiarato Youri Mulder, Direttore dell'area tecnica. "Ingaggiamo un attaccante che ha giocato ai massimi livelli per tutta la carriera. Oltre al carisma da leader, la squadra beneficerà delle sue qualità come terminale offensivo e finalizzatore. Nei colloqui ci ha trasmesso tutta la sua fame per un girone di ritorno da protagonista."
Džeko, attualmente impegnato con la Bosnia (insieme al compagno Nikola Katic) per strappare il pass verso i Mondiali 2026, ha confermato il suo entusiasmo: "Ho seguito con molta attenzione lo Schalke non appena è nato l'interesse, guardando diverse partite. I colloqui con la dirigenza, con il tecnico Miron Muslic e naturalmente con Nikola Katic sono stati ottimi. È impressionante come la squadra sia cresciuta in questa stagione dopo anni difficili; darò tutto per continuare questo percorso di successi".
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
