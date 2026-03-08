Il Milan batte l'Inter e si porta a -7 dai nerazzurri per la gioia di Massimiliano Allegri, tecnico rossonero che dopo il triplice fischio di San Siro si sofferma davanti alle telecamere di DAZN: "L'ultima volta che ho vinto il derby all'andata e al ritorno avevo vinto lo scudetto, ma ora l'Inter ha 7 punti di vantaggio e sono tanti. È la squadra più forte, stasera siamo stati bravi ma potevamo essere più lucidi. C'è da essere contenti perché siamo a quota 60, con la Juve a -10 e Como e Roma a -9. Era importante fare risultato, siamo contenti. Abbiamo lavorato 6 mesi per arrivare a marzo nelle migliori condizioni, ora si decide la stagione".

Cosa vi ha detto Cardinale?

"Ha parlato con la squadra, io sono uscito per le interviste. Si è complimentato con noi, ma non abbiamo raggiunto nessun obiettivo e dobbiamo tenere i piedi per terra. Questa vittoria porta tre punti in meno per il nostro obiettivo".

Il gol di Estupinan è arrivato alle spalle di Luis Henrique.

"Luis Henrique è un buon giocatore, abbiamo preparato quella situazione e già nel primo tempo c'era stata un'altra occasione. Fofana ha fatto un bellissimo assist, vuol dire che la squadra sta meglio".

Con questa prestazione avete tolto sicurezze all'Inter.

"Nel primo tempo abbiamo corso molto, nel secondo anche per la bravura dell'Inter e per le energie minori ci siamo abbassati. A parte quella di Dimarco non abbiamo avuto grandi occasioni contro. Nel primo tempo e nel secondo potevamo fare il 2-0, ma detto questo l'Inter rimane la netta favorita del campionato".

Potete azzardare di più nel pensiero di puntare a qualcosa in più?

"Abbiamo passato un paio di mesi con 14 giocatori, in quei momenti tenere certi ritmi è difficile. Cambiano le strategie. I ragazzi hanno fatto sforzi importanti, ora possiamo tenere per più tempo questa intensità. Stiamo bene fisicamente, questa vittoria ci dà morale".