Federico Dimarco ha parlato a Sky Sport dopo il ko nel derby: "Nel primo tempo l'avevamo preparata con un blocco medio perché sapevamo che il Milan poteva farci male in ripartenza. Abbiamo creato troppo poco, ci è mancata lucidità negli ultimi passaggi e nei cross. In alcune occasioni dovevamo far meglio. Questa squadra è lì: a inizio campionato qualcuno non ci metteva neanche tra le prime quattro. Invece siamo a +7 sulla seconda. Il rigore? Ogni domenica ci sono episodi su cui si parla. A me non piace parlarne ma il braccio è largo e si poteva fare un check al VAR. L'anno scorso in Inter-Lazio, con un episodio simile, ci hanno dato rigore contro".

Perché alcune volte vi spegnete? Sembrate molli...

"Sono d'accordo che io e altri miei compagni dobbiamo trascinare la squadra. Queste partite sono a sé stanti. Il Milan non è secondo per caso, oggi sono stati più bravi di noi".