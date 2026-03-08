Il Derby di Milano lo vince di misura il Milan, che si porta ora a -7 dall'Inter. Pervis Estupiñán commenta così a DAZN il match di San Siro deciso da un suo gol: "È il gol più importante della mia carriera, è parte del lavoro. Abbiamo lavorato forte. Il taglio dietro Luis Henrique? Abbiamo lavorato e il mister me l'ha detto e poi ho trovato il momento giusto".

Cosa è successo nell'angolo del gol annullato all'Inter?

"Non lo so, ma l'arbitro ha fischiato prima. Per me non c'è nessun dubbio"