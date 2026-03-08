Insieme a Pervis Estupinan, arriva ai microfoni di DAZN anche un altro protagonista della sfida di San Siro come Luka Modric per il suo commento a caldo del derby vinto dal Milan:

Ci credete dopo stasera?

“Ci crediamo sempre, però pensiamo di partita in partita. Abbiamo fatto un partitone nel primo tempo, nella ripresa l’Inter è migliorato ma noi abbiamo difeso bene pur faticando. Abbiamo meritato la vittoria perché l’Inter non ha creato quasi nulla”.

Si è parlato di un possibile approdo di Allegri a Madrid, cosa ti senti di dire?

“Le voci ci sono sempre, io penso sempre a fare bene col Milan. Sono felice qui. È stato bello vedere Sergio Ramos qui, dovevamo vincere perché quando viene il capitano si deve vincere. Non dobbiamo pensare a nulla di quello che si dice in giro, noi dobbiamo andare avanti”.