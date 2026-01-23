Ora è ufficiale. Mario Balotelli è un nuovo giocatore dell'Al Ittifaq. L'ex attaccante dell'Inter riparte così dagli Emirati Arabi Uniti. Ad annunciarlo sui social è stato lo stesso club di Dubai: "Un nome che non ha bisogno di presentazioni. Una presenza che parla da sola. La storia continua, insieme", si legge nella nota di presentazione.