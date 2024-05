A 75 anni dalla tragedia di Superga che rese immortale il Grande Torino, Sandro Mazzola mette insieme i flash che gli fanno tornare alla mente suo papà Valentino, il capitano di quella squadra leggendaria :"Mi ricordo quando mio papà mi vestiva con la divisa del Toro e mi portava a centrocampo per schierarmi con la squadra. Prima dei derby, io e il figlio del capitano della Juve ci facevamo le corna generando la risata di tutti - le parole dell'ex 10 dell'Inter a Sky Sport - Se Boniperti, da juventino, parlava bene di mio padre, allora vuol dire che era fantastico. Cosa avevamo in comune? I piedi, sapevamo usare sia il destro che il sinistro. Anche se lui mi diceva che sbaglio a calciare perché prendo la palla sull'esterno anziché sul collo. Me lo ripeteva sempre. Era fantastico. Il Torino ha dato un'impronta al calcio italiano, giocavano in modo fantastico, tanto che venivano chiamati in ogni parte del mondo. E' giusto ricordarli anche a 75 anni dalla quella tragedia".