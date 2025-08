Achraf Hakimi, ex giocatore dell'Inter e fresco vincitore della Champions League con il Psg, rischia il processo per stupro. Secondo quanto rivelato da Le Parisien, la procura di Nanterre ha chiesto il rinvio a giudizio per Hakimi, accusato di aver violentato una giovane donna nella sua abitazione di Parigi, nel 2023. Il giocatore marocchino rischia fino a 15 anni di carcere.

"Quelle della procura di Nanterre sono richieste incomprensibili e insensate alla luce degli elementi emersi, elementi che evidenziano le menzogne della denunciante. Rimaniamo sereni come all’inizio della procedura: se le richieste dovessero essere accolte, eserciteremo tutti i mezzi possibili di ricorso", le parole del legale di Hakimi a Le Parisien.