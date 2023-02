Famoso per aver indossato maglie estrose durante tutta la sua carriera di portiere tra club e Nazionale italiana, Gianluca Pagliuca racconta alla Gazzetta dello Sport la sua passione, ricordando alcune divise scelte in prima persona ai tempi dell'Inter: "Una volta ho voluto a tutti i costi quella del portiere del Tottenham, mi piaceva da morire perché mi faceva venire in mente la maglia dell'Aston Villa, di cui sono molto tifoso. Chiamai quelli della Umbro, lo sponsor dell'Inter all'epoca, e me ne hanno date solo quattro. Ora una cosa così non si potrebbe mai fare. L'ape nerazzurra? L'ho indossata poche volte purtroppo perché si confondeva con le altre maglie".