Dopo la vittoria nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como, in un festante stadio Meazza per il 3-2 arrivato in rimonta, Cristian Chivu ha concesso due giorni di riposo ai giocatori nerazzurri, che con calma potranno pensare alla partita di domenica prossima contro il Torino (fischio d'inizio alle ore 18).

In dubbio la presenza in particolare di tre giocatori, secondo Tuttosport, quelli che ieri erano presenti ad Appiano Gentile: Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij e Lautaro Martinez. Alla ripresa degli allenamenti, prevista per la giornata di domani, lo staff medico e tecnico valuteranno le loro condizioni.

La sensazione è che i due difensori possano farcela ad essere presenti per quella che già potrebbe essere la partita Scudetto, qualora domani il Napoli non dovesse battere la Cremonese e se il Milan non vincerà contro la Juventus domenica sera. Bastoni ha saltato la gara col Cagliari e quella contro il Como in Coppa (in campionato aveva giocato 45'), mentre l'olandese non era tra i convocati nella semifinale dell'altra sera.

E' invece quasi certamente da considerare tra gli indisponibili Lautaro Martinez, che difficilmente verrà rischiato dopo il recente infortunio. Il capitano nerazzurro punta deciso ad esserci il 13 maggio, quando la squadra si giocherà la finale di Coppa Italia contro la Lazio. In ogni caso le decisioni finali verranno prese guardano a cosa accadrà nelle ultime sedute di allenamento.