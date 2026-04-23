Hakan Calhanoglu è sempre più vicino alla permanenza all'Inter. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra si è convinta guardando alla realtà dei fatti, ai numeri, prima ancora della doppietta realizzata dal Como. Sul capo del regista turco, ancora di recente, sono piovute manifestazioni d'affetto della tifoseria e grandi attestati di stima prima del suo ct, Vincenzo Montella, poi di Cesc Fabregas, che lo ha appena affrontato sia in campionato che in Coppa Italia.

L'Inter ce l'ha e se lo tiene, quindi. Chivu considera Calhanoglu insostituibile a centrocampo e verrà accontentato. Lo stesso Calhanoglu ha ormai deciso di restare a Milano, rinviando gli eventuali propositi di ritorno in patria. Sente un legame col club che potrebbe trattenerlo ben più del previsto. In fondo, se la condizione è quella vista anche di recente, di tempo per tornare nel campionato "di casa" ce n'è. Adesso può godersi la fascia di capitano della Turchia e non rischia così di dividere le tifoserie interne, come magari potrebbe accadere scegliendo l'una o l'altra società.

In ogni caso a fine mercato il discorso del possibile prolungamento del contratto, quello attuale dura fino a giugno 2027 a 6,5 milioni netti a stagione, verrà affrontato. Al di là degli infortuni muscolari avuti finora, che avevano aperto una riflessione nella dirigenza, i numeri sono addirittura in miglioramento. Calhanoglu ha segnato 12 gol con "solo" 5 rigori. Un attaccante, più che un playmaker. E questo disputando 17 partite in meno rispetto all'anno scorso, quando le reti erano state 11 con 7 rigori. Gli impegni saltati finora sono 14. Chissà cosa avrebbe fatto, in termini statistici, senza guai muscolari...