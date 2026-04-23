Maurizio Sarri rimane coerente con il suo pensiero sulla stagione della Lazio, anche dopo il prestigioso traguardo della finale di Coppa Italia, raggiunta ieri battendo l'Atalanta ai tiri di rigore: "C'è la soddisfazione per questa partita, per questa manifestazione. Noi abbiamo buttato fuori Milan e Bologna, le finaliste della passata edizione, poi una grande squadra come l'Atalanta. Però, poi, quando tireremo le somme a fine stagione non è che può cambiare il mio giudizio sulla squadra e su quello che ci sarà da fare in futuro", ha spiegato il tecnico dei biancocelesti a Radio Tv Serie A.

L'eroe di serata è stato Edoardo Motta che ha parato ben 4 rigori consecutivi.

"Ha un autocontrollo mostruoso, non ha battuto ciglio nel suo esordio in Serie A. Non si innervosisce se sbagli, sui calci di rigori ha qualità speciali. E' un ragazzo che ha avuto un bell'impatto sulla Serie A, ma vorrei che fosse consapevole che deve migliorare".

La scelta dei tifosi di andare allo stadio per la finale contro l'Inter del 13 maggio.

"Non so se possa cambiare qualcosa per la finale. La scelta dei tifosi la rispetto, l'ho sempre detto. Se venissero allo stadio, io sarei più che felice", ha concluso Sarri. Che sarà accontentato visto che i gruppi organizzati hanno organizzato la loro presenza.