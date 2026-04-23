Dopo la vittoria ai rigori dopo una lunghissima partita contro l'Atalanta, che ha permesso alla Lazio di raggiungere l'Inter nella finale di Coppa Italia in programma all'Olimpico di Roma il 13 maggio, l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri (che sarà assente per squalifica) ha espresso il desiderio di rivedere i tifosi allo stadio, pur comprendendo le ragioni che li convincono a rimanere fuori in aperta polemica con la società.

Ebbene, poco fa il tifo organizzato biancoceleste ha confermato la propria presenza allo stadio per la finale di Coppa Italia contro i nerazzurri, in virtù di un precedente accordo tra le parti, attraverso un comunicato distribuito sui propri canali social:

"Abbiamo stretto un patto con mister e squadra dove abbiamo dato la nostra parola che saremmo entrati in caso di finale, essendo in campo neutro vogliamo stare vicino ai ragazzi e dare la possibilità a tutto il popolo laziale di spingere la squadra in una partita importante come la finale di coppa".

Al contempo, viene confermata sempre attraverso lo stesso comunicato l'assenza dei gruppi organizzati di tifosi biancocelesti nel derby contro la Roma previsto nel weekend del 17-18 maggio, perché "la dignità vale molto più di un derby. La nostra parola ha un peso e vogliamo mantenerla"