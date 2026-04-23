Fabio Galante, 52 anni, ha legato all'Inter tanti anni importanti della propria carriera e anche dopo aver appeso le scarpe al chiodo è rimasto in orbita nerazzurra. Però nel suo passato c'è anche una significativa esperienza al Torino. Per questa ragione, da doppio ex, è uno dei personaggi più adatti ad anticipare i temi della partita di domenica prossima allo stadio Olimpico Grande Torino, che potrebbe sulla carta persino assegnare lo Scudetto matematico all'Inter anche se è più probabile che rappresenti un altro passo chiave verso il traguardo, da tagliare nel weekend successivo.

Per l'ex difensore il clima che accompagnerà la partita si tramuterà in un match piacevole: "All’Inter manca davvero poco per festeggiare lo Scudetto, il Torino ormai è sereno. Per questo credo che possa venir fuori una bella sfida, tra due squadre che possono affrontarsi a viso aperto. Mi aspetto un match emozionante, divertente, come la semifinale di Coppa Italia in cui l’Inter ha rimontato due reti in 20 minuti al Como".

Tra i vari argomenti trattati, molto focalizzati sul granata, Galante ricorda il suo derby con la Juve più indimenticabile: "Fu il 3-3 in cui marcai Zidane. Quella rimonta da 0-3 a 3-3 fu clamorosa, proprio come il rigore sbagliato da Salas dopo la buca scavata da Maspero. Una partita che resta nella storia".