Con la festa che si avvicina, tutti vogliono esserci. Figurarsi se può non essere così per chi ha largamente contribuito a far sì che lo Scudetto potesse essere a un passo dall'essere messo in bacheca. Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez non è ancora guarito, ma si sta curando e sta migliorando, con l'obiettivo calmo e preciso di essere in campo per almeno uno spezzone della partita che assegnerà il tricolore.

Più semplice che questa gara possa essere quella con il Parma del 3 aprile e non quella della prossima domenica in casa del Torino, ma qualcosa si capirà già venerdì sera, quando ci sarà la sfida tra Napoli e Cremonese, qualora i partenopei non dovessero vincere (a quel punto servirebbe un successo nerazzurro e una non vittoria del Milan con la Juventus per l'aritmetica certezza). Inoltre il capitano dell'Inter ha cerchiato sul calendario la finale di Coppa Italia del 13 maggio contro la Lazio.

Lautaro vuole ovviamente evitare rischi, anche perché all'orizzonte c'è il Mondiale con l'Argentina che si presenterà da campione in carica. Il polpaccio, inoltre, è un punto delicato. Il rientro è però vicino, grazie anche alle terapie svolte tutti i giorni. Pure durante l'assenza dai disponibili, Lautaro ha sempre voluto restare con la squadra, quando direttamente in panchina e quando in tribuna come con il Como (ma a fine partita era sul campo a festeggiare).

In particolare è proprio la Coppa Italia ad interessare il giocatore. Tre anni fa fu una sua doppietta con la Fiorentina a decidere la finale dopo la rete iniziale del connazionale Nico Gonzalez.