Tarik Muharemovic e l'Inter, un matrimonio che si dovrebbe fare. Quanto meno, ad oggi, il club nerazzurro ha messo delle fondamenta importanti, ottenendo il sì del giocatore che sicuramente altre offerte le ha ricevute e continuerà a riceverne, alla luce dell'ottima stagione con la maglia del Sassuolo e del suo ruolo da protagonista con la Bosnia che andrà al Mondiale 2026 a discapito dell'Italia. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe già un'intesa per un contratto quinquennale con l'entourage del ragazzo, ma prima di brindare bisogna trovare l'intesa con il suo club.

Storia insegna che tra Inter e Sassuolo un accordo si trova sempre, ma nella fattispecie ci potrebbe essere di mezzo anche la Juventus, che anche indirettamente condiziona le trattative. I bianconeri hanno infatti diritto al 50% del ricavato da una cessione di Muharemovic e volendo potrebbero sfruttarlo per pagare la metà un suo ritorno alla Continassa. Ipotesi che al momento non gode di grande credibilità, soprattutto perché il diretto interessato si sarebbe già espresso a favore di un'esperienza con i nerazzurri.

Da non escludere comunque che altri club possano fare un'agguerrita concorrenza all'Inter, soluzone che comunque farebbe la gioia di Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, pronto a ottenere il massimo da una cessione del difensore classe 2003, magari vendendolo in Inghilterra dove, per sua stessa ammissione, le cifre che girano sono superiori. Intanto però l'Inter ha mosso i suoi primi passi significativi e ora può procedere per assicurarsi un giovane dal potenziale enorme e ancora non del tutto espresso, senza escludere, chissà, un tentativo di doppietta con Ismael Koné.