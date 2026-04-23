Tra i grandi protagonisti della semifinale di ritorno in Coppa Italia tra Inter e Como c'è sicuramente Josep Martinez, estremo difensore designato per le partite del torneo, determinante con una serie di interventi che hanno prima permesso ai nerazzurri di restare attaccati alla partita e poi di evitare un nuovo aggancio da parte dei lariani.

Lo spagnolo viene da un'annata particolare, soprattutto dopo l'incidente stradale che lo ha coinvolto e in cui ha perso la vita un 81enne, lo scorso 28 ottobre. Il giocatore si è rimesso con la testa sul pallone grazie all'aiuto di allenatore, società e compagni, ma complice anche una condizione fisica non al top è rimasto in panchina, alle spalle di Sommer. In campionato non ha giocato titolare per 202 giorni, finché Chivu non ha deciso di schierarlo contro il Cagliari venerdì scorso, per rilanciarlo proprio in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Martinez ha risposto alla grande e ora, nel finale di stagione, si giocherà la permanenza in nerazzurro. Il compagno di squadra svizzero è ai saluti, il club guarda a Guglielmo Vicario e per questo la strada che porta alla permanenza dello spagnolo è in salita. Ma oltre alle valutazioni della dirigenza ci sono quelle del portiere stesso: a 27 anni potrebbe anche decidere di cambiare aria e abbandonare la posizione di "secondo" per andare a giocare più stabilmente altrove. Sono settimane in cui ci si gioca tutto. In termini di trofei e di futuro.