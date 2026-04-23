Dopo aver strappato il pass per la finale di Coppa Italia da allenatore della sua Inter, Cristian Chivu si sta prendendo i meritati elogi. Il Corriere dello Sport, ad esempio, sottolinea i meriti del tecnico nerazzurro soprattutto nel leggere le partite a gara in corso.

Un dato su tutti fa capire la bontà del lavoro di Chivu. L'Inter, tra tutte le competizioni, ha avuto in dote 16 gol e 16 assist dai giocatori che si sono alzati dalla panchina per provare ad incidere a gara in corso. Il conteggio parte già dal Mondiale per club, quindi da quando il tecnico rumeno è subentrato a Simone Inzaghi. Particolarmente nell'ultima gara, mentre Fabregas ha inserito Diao che si è divorato il possibile 3-1, dalla parte opposta Sucic ha risposto con un gol e due assist, mentre Diouf ha aperto la difesa dei lariani.

Proprio Sucic è un esempio lampante di come Chivu riesca spesso a trovare la chiave di volta. Un'altra gara che ben illustra le capacità del tecnico è sicuramente Inter-Pisa: cambio già al 34' del primo tempo sullo 0-2, dentro Dimarco e l'azzurro cambia volto alla sfida fino al 6-2 conclusivo. Altrettanto decisive le scelte a Cagliari a settembre inserendo Dimarco e Pio Esposito per battere i sardi. Il giovane centravanti azzurro è stato spesso una carta vincente dalla panchina, segnando contro il Lecce in casa e poi a Bergamo con un assist per Lautaro Martinez. Menzione anche per Bonny che non segna da due mesi e mezzo ma da subentrati ha infilato tre centri e due assist.

Persino i potenziali titolarissimi, quando rimangono in panchina per i più svariati motivi, se entrano fanno la differenza: Thuram a Parma, Calhanoglu in casa contro il Genoa. Una costante, insomma, della qualità dell'allenatore di pescare il giocatore giusto al momento giusto.