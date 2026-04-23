Nell'ambito delle iniziative legate alla promozione del torneo che celebra il calcio italiano in Australia, Christian Vieri, in qualità di legend dell'Inter, ha partecipato alla conferenza stampa ufficiale, per poi scendere in campo con le ragazze delle categorie Under 12 e Under 14 delle comunità locali di Perth per dei clinic. Oltre a Bobo, c'erano anche Christian Panucci per il Milan, Simone Barone a rappresentare il Palermo ed Edgar Davids come volto della Juventus.

Per la cronaca, la squadra di Cristian Chivu volerà in Australia per sfidare Milan e Juve, all'Optus Stadium, principale impianto sportivo della città di Perth, rispettivamente il 5 agosto e l'8 agosto.

In precedenza, il 1° agosto, i nerazzurri giocheranno un test contro il Manchester City per la 'Asahi Super Dry Trophy', presso il modernissimo Kai Tak Stadium, in occasione dell'Hong Kong Football Festival (HKFF). 

Sezione: News / Data: Gio 23 aprile 2026 alle 14:21
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.