In attesa di capire chi sarà il successore di Gabriele Gravina alla guida della Federazione, oggi è stata convocata una riunione del Consiglio della FIGC per lunedì 27 aprile alle ore 11.30. Diversi gli argomenti all’ordine del giorno, in particolare verranno definite le procedure, criteri e termine per l’eventuale riammissione e i ripescaggi nei campionati di Serie A, Serie B e Serie C, s.s. 2026/2027. 

Gli argomenti all’ordine del giorno fissati per la riunione di lunedì prossimo, oltre a quelli già citati e all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 19 marzo e alle comunicazioni del presidente sono i seguenti:

- informativa del segretario generale;

- modifiche regolamentari;

- procedure, criteri e termini per l’eventuale sostituzione di società neopromosse in Serie A, Serie B e Serie C, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;

- adempimenti e disposizioni per la partecipazione di seconde squadre di società di Serie A al campionato di Serie C, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;

- adempimenti e disposizioni per la partecipazione di seconde squadre di società di Serie A al campionato nazionale Serie D, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;

- procedure, criteri e termini per gli eventuali ripescaggi al campionato di Serie A Femminile, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;

- procedure, criteri e termini per gli eventuali ripescaggi al campionato di Serie B Femminile, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;

- termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società di Serie A, Serie B e Serie C, s.s. 2026/2027;

- termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società della Lega Nazionale Dilettanti, s.s. 2026/2027;

- termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società di Serie A Femminile, s.s. 2026/2027;

- termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società di Serie B Femminile, s.s. 2026/2027;

- norme in materia di tesseramento calciatori/calciatrici extracomunitari/ie in ambito professionistico, s.s. 2026/2027;

nomine di competenza;

varie ed eventuali.

Sezione: News / Data: Gio 23 aprile 2026 alle 17:15
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.