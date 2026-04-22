Nella serata di Inter-Como, Andrea Ranocchia è ospite a Mediaset per il post-partita. Il difensore nerazzurro esalta le doti della formazione nerazzurra, capace di recuperare (come in campionato di recente) dallo 0-2 contro i lariani, per poi andare a vincere la partita, prendendosi il pass per la finale del torneo.

"Una serata da vecchia Inter più che da nuova - afferma l'ex difensore -. Ribaltare una partita così, contro un Como che ormai è una certezza del nostro campionato, penso che solo l'Inter poteva farlo. Ci è riuscita, hanno conquistato la finale, hanno in tasca lo Scudetto. Penso che sia stata una grandissima finale e che si possa parlare di una grande stagione".

A fine gara uno dei più attivi nei festeggiamenti è Marcus Thuram, saltellante sotto la Curva Nord. Il francese ha solo sfiorato la rete nel primo tempo, quando Perrone ha respinto sulla linea un suo colpo di testa su azione da corner. "Thuram ha attraversato un periodo in cui anche fisicamente non stava bene. Gli mancava un guizzo - afferma Ranocchia in sede di analisi - La nazionale ha un po' resettato la squadra, mentalmente tanti giocatori si sono un po' abituati da un ambiente che forse non era al massimo in quel momento. Sono tornati e hanno ritrovato compattezza e serenità. Anche Marcus è tornato a sorridere. La mentalità è cambiata".

Nel corso della serata si parla anche di un voto alla stagione di Cristian Chivu, di cui Ranocchia è stato anche compagno di squadra. "Per me è un 9, ha risollevato l'Inter che aveva subito una grande sconfitta in Champions League", risponde l'ex difensore.