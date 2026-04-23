Mesi e mesi a parlare di un Hakan Calhanoglu certamente via dall'Inter e dall'Italia, pronto a firmare per il Galatasaray. E invece la storia è diversa e adesso tutti sono concordi nel ritenere ancora non terminata l'avventura in nerazzurro del regista turco.

Il contratto in scadenza nel 2027 potrebbe pure essere rinnovato, ma intanto la questione appare chiusa: Calhanoglu resterà almeno un altro anno a Milano, per la felicità di Chivu e dei tifosi, che anche in questa stagione non semplice per via degli infortuni ne stanno apprezzando il contributo enorme. Il discorso è semplice: Calha più altri dieci.