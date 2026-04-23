Una risposta sibillina ma decisa quella che Cristian Chivu ha dato nel corso della conferenza stampa post-Como a una domanda sulla possibilità di vedere in porta Pepo Martinez anche nella finale di Coppa Italia il prossimo 13 maggio a Roma contro la Lazio: Chi ha detto che giocherà lui titolare? Avrebbe potuto avere più opportunità, ma se non è accaduto lui sa il perché". Classiche situazioni che restano tra le mura di Appiano Gentile ed escono attraverso la leggerezza spesso inconsistente dei rumors. Uno di questi, sostiene il Corriere dello Sport, addebiterebbe al portiere spagnolo un paio di piccoli ritardi poco graditi all'allenatore.

Al contempo, non si può dimenticare il dramma personale vissuto lo scorso 28 ottobre quando è stato suo malgrado coinvolto in un incidente in cui ha perso la vita un 81enne con disabilità. E le parole di Nicolò Barella dopo la vittoria sul Cagliari calcano proprio su questo aspetto, quello più psicologico che comportamentale. La speranza per l'ex Genoa è che le ultime prestazioni proprio contro il Cagliari in campionato e il Como in Coppa Italia abbiano fatto risalire le sue quotazioni non solo in vista della finale, ma anche di una permanenza a Milano ad oggi tutt'altro che scontata. Non solo per le valutazioni del club, ma anche per sue scelte personali che potrebbero spingerlo altrove a cercare maggiore minutaggio. Non è un mistero infatti che l'Inter stia da tempo lavorando sull'arrivo di Guglielmo Vicario, che sicuramente sarebbe il titolare.