Direttamente dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha fatto il punto su alcune situazioni in via di sviluppo e tra queste ha parlato di due calciatori correlati all'Inter, aggiornando sulla situazione di entrambi.

CALHANOGLU - Hakan Calhanoglu è un punto fermo e ci sarà anche nella prossima Inter a prescindere dalla scadenza nel 2027. C'è la volontà reciproca di andare avanti insieme, magari parlando più avanti della possibilità di rinnovare. Ciclicamente emergono sondaggi del Galatasaray, magari un giorno ci andrà ma non nella prossima stagione, quando Calhanoglu sarà ancora determinante per l'Inter.

ALAJBEGOVIC - Inter, Roma e Napoli hanno avviato i contatti per Kerim-Sam Alajbegovic, classe 2008, il giustiziere dell'Italia con la Bosnia. Lui vuole la Serie A, i club hanno parlato col padre e con Miralem Pjanic che fa da intermediario. Per lui il campionato italiano è lo step giusto da fare ora, al Bayer Leverkusen non vuole tornarci perché è rimasto scottato dall'essere stato girato in prestito. L'entourage una volta fissati i contatti valuterà la situazione migliore. L'obiettivo è chiudere prima dei Mondiali perché un'eventuale buona performance nel Nord America potrebbe fare impennare il prezzo.