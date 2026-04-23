L'Inter rimonta ancora una volta contro il Como e dopo il 4-3 in campionato arriva anche il 3-2 in Coppa Italia sempre in ribaltone, risultato che proietta il Biscione in finale contro la Lazio di Sarri, proprio quando è a pochi passi dal 21esimo scudetto. L’appuntamento è fissato per il 13 maggio 2026 con le Aquile che giocano in casa.

Sono 12 i punti che i nerazzurri hanno di vantaggio su Milan e Napoli, questo significa che nelle prossime settimane l'Inter potrebbe già festeggiare lo scudetto. Non solo, perché visti gli ottimi risultati di questa stagione, la Beneamata è già entrata nelle statistiche delle favorite per la vittoria di Champions League 2026/2027, un traguardo che è stato sfiorato nel 2023 e che nel 2025 ha visto una pesante sconfitta contro il PSG in finale. Sono proprio le incredibili statistiche ottenute quest’anno a fare dell'Inter una squadra competitiva in campo nazionale e internazionale.

Statistiche

L’Inter possiede il miglior reparto offensivo del campionato da tre stagioni consecutive, e quest’anno potrebbe anche fissare un record, visto che alla 33esima giornata sono già 78 le reti segnate.

Sia in casa che fuori non ci sono rivali, mentre per quanto riguarda il numero di gol nei match, 18 sono quelli terminati in over 2.5 mentre 15 sono le gare terminate in under 2.5. Negli ultimi 20 incontri l'Inter è il club più in forma del campionato, con una statistica straordinaria di 16 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta.

Con Milan e Napoli al secondo posto tenute a distanza di sicurezza e 5 giornate alla fine del campionato, l’Inter si trova a un passo dal Tricolore e potrebbe festeggiare già nella prossima giornata di campionato.

Migliori calciatori nerazzurri della stagione 2025/2026

Come negli anni precedenti, anche oggi sono diversi i calciatori nerazzurri che si stanno distinguendo a suon di gol e assist. In primis c’è Lautaro Martinez, che nonostante gli infortuni domina la classifica dei bomber a 16 gol e che regna al terzo posto dei migliori bomber all time della Beneamata.

Per Marcus Thuram sono 11 gol e 5 assist quest’anno, ma il vero Re delle palle servite a segnare è Dimarco con 16 assist e 6 gol. Per Calhanoglu sono 9 i gol e 4 assist, a conferma di una rosa di grandissima qualità, che si muove insieme per strappare vittorie su vittorie.

La finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio

Nelle statistiche delle scommesse Italia che riguardano la Coppa Nazionale, il Biscione è favorito per la vittoria, ma nello scontro diretto del 2000 furono le Aquile a trionfare nel doppio scontro. In totale, su 15 finali i nerazzurri ne hanno vinte 9, mentre su 10 finali i biancocelesti ne hanno vinte 7.

Questo scontro rappresenta l’apice della stagione per entrambe le contendenti, l'Inter perché vuole affermarsi vincendo scudetto e Coppa Italia, la Lazio perché con la vittoria del trofeo, metterebbe in bacheca non solo un titolo importante, ma anche la qualificazione in Europa League.