L'Italia si conferma compatta sul no al ripescaggio ai Mondiali 2026 in caso di esclusione dell'Iran. Nelle scorse ore Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente USA Donald Trump in Italia, aveva invocato un ingresso degli Azzurri alla kermesse iridata posto dell’Nazionale di calcio dell'Iran, in queste ore al centro di un sanguinoso conflitto.

A margine della cerimonia al Quirinale per i 70 anni della Corte Costituzionale, il ministro dello Sport Andrea Abodi ha risposto in maniera netta: “L'eventuale ripescaggio dell'Italia al Mondiale 2026, primo non è possibile, secondo non è opportuno. Non so cosa venga prima. Ci si qualifica sul campo", ha concluso il ministro, confermando la linea condivisa da altri esponenti dello sport e della politica.