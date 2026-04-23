Un super Edoardo Motta trascina la Lazio in finale di Coppa Italia parando tutto il parabile nella lotteria dei rigori (ben 4!) alla New Balance Arena contro l'Atalanta. Il giovane portiere è senza dubbio il migliore in campo e a fine gara si presenta ai microfoni di Mediaset per commentare, travolto dall'emozione, quanto accaduto in campo e per parlare dell'ultimo step rimasto prima di alzare il trofeo, la sfida contro l'Inter: "Ancora ai rigori? Speriamo di finirla prima, magari con una vittoria, senza andare troppo in là. Comunque va bene, saremo pronti eventualmente ad andare ancora ai calci di rigore"...".

Sezione: News / Data: Gio 23 aprile 2026 alle 00:12
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.