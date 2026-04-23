Al netto della possibilità che tutto cambi in un batter d'occhio, come avviene spesso in certe situazioni, pare che la strada sia ormai tracciata: tra una cessione poco remunerativa e un rinnovo troppo oneroso per un giocatore ultratrentenne, alla fine l'ha spuntata la via di mezzo. Perché se Orazio sosteneva che in medio stat virtus, a Milano possono aggiungere che in medio stat sensus communis. Il buon senso infatti porterà Hakan Calhanoglu a vestire la maglia dell'Inter anche la prossima stagione, senza necessariamente rinnovare il contratto. Una richiesta fatta al calciatore personalmente da Cristian Chivu, dicono i ben informati. Perché la priorità di un allenatore è guidare grandi giocatori, non la loro situazione contrattuale. Un modo anche per guadagnare tempo ambo i lati e studiare la prossima mossa, con calma, ma che intanto può portare benefici.
LATO CALHA - Premesso che in questo momento nessuno dal Galatasaray sta facendo pressione su Calhanoglu in vista della prossima estate, quindi checché ne dicano i media turchi non c'è nessun accordo con il Cimbom, al centrocampista conviene aspettare un'altra stagione per poi liberarsi a parametro zero. Perché? Innanzitutto, rimanere a Milano non sarebbe un sacrificio, i suoi 6,5 milioni netti più bonus arriverebbero tranquillamente e il primo luglio 2027 sarebbe libero di firmare per chi vuole, ottenendo uno stipendio ben più alto per il semplice fatto che il prossimo club non dovrebbe sborsare alcun euro per il cartellino. Strategia adottata da molti giocatori anche in passato e che ha senso per chi firma l'ultimo contratto importante della carriera. In secondo luogo, il Galatasaray più che una questione tecnica ne fa una questione politica: portare Calhanoglu a Istanbul sarebbe un'operazione soprattutto mediatica, quindi non c'è urgenza assoluta e per lui le porte dei giallorossi rimarrebbero aperte anche tra un anno, quando un ritorno in patria non sarebbe solo una scelta professionale ma di vita.
LATO INTER - Oggi Calhanoglu pesa a bilancio 12 milioni di euro circa, praticamente solo il suo ingaggio al lordo visto che il classe '94 è arrivato a parametro zero. Una sua eventuale cessione questa estate non porterebbe più di 10-12 milioni nelle casse nerazzurre, soldi che non basterebbero per trovare un sostituto all'altezza del turco, in grado di avere un impatto così importante sulle sorti della squadra. Non è un caso se lo stesso Cesc Fabregas, uno che a centrocampo qualcosa l'ha fatta, lo abbia inserito tra i grandi del suo ruolo come Luka Modric, Toni Kroos, Andrea Pirlo... Insomma, al di là dello scarso ricavo la dirigenza dovrebbe cercare un sostituto rimanendo entro i 12 milioni di peso a bilancio o giù/su di lì, per non stravolgere l'intera strategia di mercato che impone altri arrivi. In parole semplici: si potrebbe spendere 35-40 milioni ma mantenere l'ingaggio antro i 2,5 netti. Ergo: o si fa la presa della vita, oppure l'addio di Calhanoglu non potrebbe essere compensato con un centrocampista di grande livello. Croce e delizia di chi mette a segno colpi importanti a parametro zero: in caso di cessione ottima plusvalenza, ma poco margine di manovra per trovare un valido rimpiazzo. Per questo a conti fatti comporta più vantaggi tenere in rosa un campione così anche a costo di perderlo a zero consapevolmente.
CHIOCCIA - Posto che non è detto che nei prossimi mesi le due parti non decidano di rinnovare il contratto a cifre più basse (improbabile, se dalla Turchia facessero ponti d'oro per il connazionale), se anche la prossima fosse l'ultima per Calhanoglu in maglia nerazzurra potrebbe essere quella di insegnamento a un potenziale erede. Non è un mistero che in Viale della Liberazione abbiano deciso di esercitare il diritto di riacquisto di Aleksandar Stankovic dal Bruges, ma il serbo non può essere considerato oggi il sostituto di Calha, per questioni di esperienza ad alto livello e di fase di crescita in corso. Un anno di lavoro quotidiano al fianco di un giocatore come il numero 20 potrebbe essere lo stage perfetto per il figlio di Dejan, che potrebbe studiare da vicino un maestro del ruolo al fine di raccoglierne l'eredità dopo 12 mesi. Dopo tutto le potenzialità sono chiare, però per sostenere il peso del centrocampo nerazzurro bisognerebbe alzare ulteriormente il livello e uno stage alla scuola Calhanoglu sarebbe l'ideale. Poi sta a Stankovic sfruttarlo e candidarsi a un ruolo chiave nella stagione successiva. Un progetto che la dirigenza aveva già provato con Kristjan Asllani, che però più che trarre vantaggio prima dalla presenza di Marcelo Brozovic, poi da quella di Calha, si è fatto schiacciare dalla loro ombra.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 15:22 Serie A, quando si gioca Lazio-Inter di campionato? Ufficializzata la data
- 15:18 Torino-Inter, Galante: "Mi aspetto due squadre a viso aperto"
- 15:04 Inter, riecco Mariani sei mesi dopo il discusso rigore concesso al Napoli
- 14:50 Lazio in finale di Coppa Italia con l'Inter, Patric: "Speriamo di portarla a casa"
- 14:35 Calha-Inter, palla al buon senso: la convenienza (comune) di un altro anno
- 14:21 Inter, Summer Tour a Perth ad agosto: Vieri presente alle attività di promozione del torneo
- 14:07 Inter avanti per Muharemovic: sì del giocatore, ora l'intesa con il Sassuolo
- 13:53 GdS - Celik ai saluti con la Roma: già individuato il sostituto
- 13:38 Lazio, Sarri: "Finale di Coppa Italia? Il mio giudizio sulla squadra non può cambiare"
- 13:25 Sky - Lautaro presente a Torino? Recupero più probabile per Inter-Parma
- 13:10 Qui Torino - Zapata ci prova per l'Inter: segnali positivi per D'Aversa
- 12:56 Milan, Pavlovic: "Stankovic mi piace davvero tanto. Lautaro e Thuram gli attaccanti più fastidiosi"
- 12:50 Finale di Coppa Italia, i tifosi della Lazio ci saranno: l'annuncio
- 12:42 FT - Trump vuole l'Italia al Mondiale al posto dell'Iran: richiesta alla FIFA
- 12:28 Arbitri 34esima giornata di Serie A: Torino-Inter a Mariani, Mazzoleni e Paganessi in sala VAR
- 12:14 Da Inter-Juve 2018 al rigore concesso al Como: Aureliano analizza i casi VAR
- 12:00 videoTANTO RUMORE per NULLA: CALHANOGLU resta all'INTER. E non SPAVENTI il fatto che...
- 11:45 Lazio-Inter il 13 maggio all'Olimpico. Prove generali pochi giorni prima
- 11:30 Giudice sportivo Coppa Italia, Sarri squalificato: non sarà in panchina per la finale tra Inter e Lazio
- 11:16 TS - Martinez, Sommer, Vicario, Stankovic: cosa può accadere tra i pali all'Inter
- 11:02 La Repubblica - Inter, futuro con Chivu. Attacco ok, ma in porta...
- 10:48 fcinBastoni e il déjà vu Lautaro: anche in Spagna ne sono consapevoli
- 10:34 TS - Inter, tre giocatori in dubbio verso Torino: le ultime
- 10:20 CdS - Ecco cosa intendeva Chivu quando ha parlato di Martinez
- 10:06 TS - Inter-Stipic, incontro a breve con doppio obiettivo: Calhanoglu e... Solet
- 09:52 Inter-Lazio, Sarri: "Se in finale ci fossero i tifosi saremmo più contenti"
- 09:38 CdS - Sucic, un grosso guaio dietro al periodo no. L'Inter si aspetta che...
- 09:24 CdS - Calhanoglu-Inter, compromesso sul rinnovo: i dettagli
- 09:10 CdS - Inter, Chivu mago dei cambi: tutte le gare risolte dalla panchina
- 08:56 Capello: "Inter rinata in mezzo. C'è un solo, vero pericolo"
- 08:42 GdS - Pepo Martinez si gioca l'Inter: ecco cosa può succedere
- 08:28 GdS - Lautaro lavora per il rientro: le date cerchiate sul calendario
- 08:14 GdS - Inter, cambio modulo in soffitta: restano in tanti, a "rischio" un solo big. Ma c'è chi è al capolinea
- 08:00 GdS - Calhanoglu resta all'Inter: i numeri che hanno convinto club e giocatore
- 06:30 Il Biscione punta al double: la stagione nerazzurra tra campionato e Coppa Italia
- 00:12 Motta e la finale contro l'Inter: "Speriamo di vincere prima dei rigori"
- 00:00 Inter, dalla narrazione dell'ottavo posto al possibile double: aspettativa vs realtà
- 23:49 Coppa Italia, la finale sarà Inter-Lazio: Sarri pesca il biglietto alla lotteria dei rigori grazie a un super Motta
- 23:40 Romano: "L'Inter vuole tenere Calhanoglu almeno fino al 2027. Tra rinnovo e addio a zero..."
- 23:25 Como, Diego Carlos: "Percorso indimenticabile in Coppa Italia, è stato un momento storico per il club"
- 23:10 Gol da fuori area in questa stagione: Calhanoglu dietro solo a Mbappé e Szoboszlai
- 22:55 videoDue anni fa lo scudetto della seconda stella: alle 22.43 l'Inter pubblica le immagini dei festeggiamenti
- 22:40 Sucic e Dimarco hanno preso parte a tre gol partendo dalla panchina: Inter come Bayern e Rayo
- 22:29 Bruges, Stankovic incrementa il bottino di gol: il serbo a segno con un tiro da fuori nel 6-1 contro il Mechelen
- 22:10 Coppa Italia, l'Inter ha centrato la 16esima finale della sua storia: solo Juve e Roma hanno fatto meglio
- 21:56 Inter U23, sabato con l'U. Brescia ultima chiamata playoff: ecco l'arbitro
- 21:42 Verso Lazio-Inter, la società capitolina rende note le indicazioni per la viabilità
- 21:28 Sepe: "Scudetto, brava l'Inter e un po' di demerito da parte del Napoli"
- 21:14 Ballotta: "Ieri all'Inter è andata bene. Terrei Sommer come vice Martinez"
- 21:00 Como, Van der Brempt: "E' dura perdere quando sei in vantaggio 2-0, c'è delusione"
- 20:45 Forza contro buone intenzioni: l'Inter per Fabregas resta un rompicapo
- 20:29 Marotta protagonista al Business People Forum: appuntamento il 18 maggio
- 20:13 'Caso escort', la pm valuta di sentire i calciatori clienti: nessun indagato
- 19:59 L'Iran di Taremi ai Mondiali? Donyamali: "Non c'è una decisione ufficiale"
- 19:45 Genoa, Trapani: "Io dopo Sbravati? Non voglio interrompere il lavoro qui"
- 19:30 GdS - La Juve accelera per Alisson: gli agenti sono attesi in Italia
- 19:14 Di Marzio: "Alajbegovic vuole la Serie A. Inter, Napoli e Roma hanno avviato i primi contatti"
- 19:00 Rivivi la diretta! BELLA, VINCENTE e... di nuovo PAZZA! ESTASI INTER, CHIVU insegue la STORIA: chi lo doveva dire
- 18:48 Fabregas: "L'Inter è uno squadrone, San Siro è lo stadio in cui imparo di più. Diao? 3-1 chiarissimo"
- 18:34 Possibile derby di mercato per Ismael Koné? Moretto: "E' sull'agenda di Milan e Inter. Allegri..."
- 18:20 Trevisani sponsor di Mario Gila: "Mi fa impazzire, per me è uno da Inter"
- 18:05 Chivu: "Dopo il 2-0 del Como abbiamo tirato fuori l'orgoglio, Sucic e Diouf ci hanno dato una grossa mano"
- 17:51 Buffon racconta la testata di Zidane a Materazzi in finale del Mondiale
- 17:37 Conte l'ha mandata in letargo, Chivu l'ha fatta risorgere. Se torna pure la Pazza Inter...
- 17:23 Pienone Inter: San Siro verso la seconda media spettatori più alta dal 1990
- 17:08 Maradona o Messi? Zanetti: "Un tempo a testa". Cassano non ci sta
- 16:54 L'Inter conquista la finale di Coppa Italia, arrivano i complimenti di Zhang
- 16:39 Sportico - Club dal più alto valore al mondo, Inter terza italiana nella Top 50
- 16:25 Anche il Milan vuole il suo Koné. Inter su Manu, rossoneri su Ismael
- 16:10 Angolo Tattico di Inter-Como - Da Cunha scherma le linee di passaggio, Sucic mette qualità negli ultimi metri