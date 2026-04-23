Sarà Maurizio Mariani l'arbitro di Torino-Inter, gara valida per la 34esima giornata di Serie A, in programma allo 'Stadio Olimpico Grande Torino', domenica prossima, con fischio d'inizio alle ore 18. Il fischietto della sezione di Aprilia si avvarrà della collaborazione di Bindoni e Tegoni, mentre Crezzini vestirà i panni di quarto ufficiale. In sala Var ci sarà la coppia Mazzoleni-Paganessi. Di seguito le designazioni del prossimo turno di campionato:

NAPOLI – CREMONESE Venerdì 24/04 h. 20.45

DOVERI

PASSERI – FONTEMURATO

IV: ARENA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI PAOLO

PARMA – PISA Sabato 25/04 h. 15.00

CALZAVARA

TRINCHIERI – FONTANI

IV: AYROLDI

VAR: GIUA

AVAR: ABISSO

BOLOGNA – ROMA Sabato 25/04 h. 18.00

DI BELLO

BERTI – DI GIOIA

IV: ALLEGRETTA

VAR: MARESCA

AVAR: MERAVIGLIA

H. VERONA – LECCE Sabato 25/04 h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO

FIORENTINA – SASSUOLO h. 12.30

MARINELLI

COSTANZO – CORTESE

IV: TURRINI

VAR: COSSO

AVAR: GUIDA

GENOA – COMO h. 15.00

LA PENNA

MASTRODONATO – CEOLIN

IV: COLOMBO

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

TORINO – INTER h. 18.00

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: CREZZINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

MILAN – JUVENTUS h. 20.45

SOZZA

PERROTTI – ROSSI M.

IV: ZUFFERLI

VAR: ABISSO

AVAR: MARESCA

CAGLIARI – ATALANTA Lunedì 27/04 h. 18.30

SACCHI J.L.

VECCHI - MORO

IV: DI MARCO

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

LAZIO – UDINESE Lunedì 27/04 h. 20.45

BONACINA

PALERMO - ZANELLATI

IV: MARCHETTI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MAGGIONI