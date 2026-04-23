Tra i segni particolari sulla carta d’identità di Lautaro Martinez ci sarà, molto probabilmente, 'scalpitante e impaziente' nella voce ‘segni particolari’. Se c’è una cosa che non riesce proprio a fare il capitano dell’Inter è restare rilassato mentre la sua Beneamata gioca. Che lui sia in campo o meno poco importa, capitan Lautaro non sa non soffrire. Aveva fatto il giro d’Europa, e chissà che non oltre, il video pubblicato dalla moglie lo scorso anno durante Inter-Lazio alla penultima di campionato, video che ritraeva l’argentino totalmente in sofferenza mentre assisteva alla difficile, complicata e anche sfortunata gara dagli spalti. Stesse scene, ma con uno stato d'animo 'leggermente' differente, immortalate dalle telecamere della Lega Serie A che durante la semifinale di Coppa Italia andata in scena due giorni fa al Meazza tra Inter e Como ha pizzicato il 10 di Cristian Chivu sofferente e scalpitante sulla panchina negli ultimissimi minuti di una pazza gara, giocata e vinta da pazza Inter, ora in volata verso il doblete.
I nerazzurri si giocheranno l'ultimo atto della competizione in questione il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma contro la Lazio, ieri sera vittoriosa contro l'Atalanta di Palladino ai calci di rigore, oltre a navigare in serenità verso il 21esimo Tricolore.
La sofferenza di Lautaro Martinez nei minuti finali di #InterComo pic.twitter.com/HU7CjnXkzE— Lega Serie A (@SerieA) April 23, 2026
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - News
Altre notizie
- 16:46 Inter-Como, Calhanoglu e Sucic sugli scudi. Ecco Pepo
- 16:32 La delusione di Nico Paz: "La finale ci è scappata per dettagli"
- 16:20 videoTutta la 'sofferenza' di Lautaro: la 'capitanCam' della Lega Serie A
- 16:05 L'AIC dopo l'incontro con Malagò e l'AIAC a Roma: "Dialogo costruttivo"
- 15:48 Mauro Esposito: "Cercato da Inter e Roma nel 2005. Ma dopo il crociato rotto..."
- 15:40 Finale Coppa Italia, l'Inter sarà 'ospite' all'Olimpico: la nota della Lega Serie A
- 15:22 Serie A, quando si gioca Lazio-Inter di campionato? Ufficializzata la data
- 15:18 Torino-Inter, Galante: "Mi aspetto due squadre a viso aperto"
- 15:04 Inter, riecco Mariani sei mesi dopo il discusso rigore concesso al Napoli
- 14:50 Lazio in finale di Coppa Italia con l'Inter, Patric: "Speriamo di portarla a casa"
- 14:35 Calha-Inter, palla al buon senso: la convenienza (comune) di un altro anno
- 14:21 Inter, Summer Tour a Perth ad agosto: Vieri presente alle attività di promozione del torneo
- 14:07 Inter avanti per Muharemovic: sì del giocatore, ora l'intesa con il Sassuolo
- 13:53 GdS - Celik ai saluti con la Roma: già individuato il sostituto
- 13:38 Lazio, Sarri: "Finale di Coppa Italia? Il mio giudizio sulla squadra non può cambiare"
- 13:25 Sky - Lautaro presente a Torino? Recupero più probabile per Inter-Parma
- 13:10 Qui Torino - Zapata ci prova per l'Inter: segnali positivi per D'Aversa
- 12:56 Milan, Pavlovic: "Stankovic mi piace davvero tanto. Lautaro e Thuram gli attaccanti più fastidiosi"
- 12:50 Finale di Coppa Italia, i tifosi della Lazio ci saranno: l'annuncio
- 12:42 FT - Trump vuole l'Italia al Mondiale al posto dell'Iran: richiesta alla FIFA
- 12:28 Arbitri 34esima giornata di Serie A: Torino-Inter a Mariani, Mazzoleni e Paganessi in sala VAR
- 12:14 Da Inter-Juve 2018 al rigore concesso al Como: Aureliano analizza i casi VAR
- 12:00 videoTANTO RUMORE per NULLA: CALHANOGLU resta all'INTER. E non SPAVENTI il fatto che...
- 11:45 Lazio-Inter il 13 maggio all'Olimpico. Prove generali pochi giorni prima
- 11:30 Giudice sportivo Coppa Italia, Sarri squalificato: non sarà in panchina per la finale tra Inter e Lazio
- 11:16 TS - Martinez, Sommer, Vicario, Stankovic: cosa può accadere tra i pali all'Inter
- 11:02 La Repubblica - Inter, futuro con Chivu. Attacco ok, ma in porta...
- 10:48 fcinBastoni e il déjà vu Lautaro: anche in Spagna ne sono consapevoli
- 10:34 TS - Inter, tre giocatori in dubbio verso Torino: le ultime
- 10:20 CdS - Ecco cosa intendeva Chivu quando ha parlato di Martinez
- 10:06 TS - Inter-Stipic, incontro a breve con doppio obiettivo: Calhanoglu e... Solet
- 09:52 Inter-Lazio, Sarri: "Se in finale ci fossero i tifosi saremmo più contenti"
- 09:38 CdS - Sucic, un grosso guaio dietro al periodo no. L'Inter si aspetta che...
- 09:24 CdS - Calhanoglu-Inter, compromesso sul rinnovo: i dettagli
- 09:10 CdS - Inter, Chivu mago dei cambi: tutte le gare risolte dalla panchina
- 08:56 Capello: "Inter rinata in mezzo. C'è un solo, vero pericolo"
- 08:42 GdS - Pepo Martinez si gioca l'Inter: ecco cosa può succedere
- 08:28 GdS - Lautaro lavora per il rientro: le date cerchiate sul calendario
- 08:14 GdS - Inter, cambio modulo in soffitta: restano in tanti, a "rischio" un solo big. Ma c'è chi è al capolinea
- 08:00 GdS - Calhanoglu resta all'Inter: i numeri che hanno convinto club e giocatore
- 06:30 Il Biscione punta al double: la stagione nerazzurra tra campionato e Coppa Italia
- 00:12 Motta e la finale contro l'Inter: "Speriamo di vincere prima dei rigori"
- 00:00 Inter, dalla narrazione dell'ottavo posto al possibile double: aspettativa vs realtà
- 23:49 Coppa Italia, la finale sarà Inter-Lazio: Sarri pesca il biglietto alla lotteria dei rigori grazie a un super Motta
- 23:40 Romano: "L'Inter vuole tenere Calhanoglu almeno fino al 2027. Tra rinnovo e addio a zero..."
- 23:25 Como, Diego Carlos: "Percorso indimenticabile in Coppa Italia, è stato un momento storico per il club"
- 23:10 Gol da fuori area in questa stagione: Calhanoglu dietro solo a Mbappé e Szoboszlai
- 22:55 videoDue anni fa lo scudetto della seconda stella: alle 22.43 l'Inter pubblica le immagini dei festeggiamenti
- 22:40 Sucic e Dimarco hanno preso parte a tre gol partendo dalla panchina: Inter come Bayern e Rayo
- 22:29 Bruges, Stankovic incrementa il bottino di gol: il serbo a segno con un tiro da fuori nel 6-1 contro il Mechelen
- 22:10 Coppa Italia, l'Inter ha centrato la 16esima finale della sua storia: solo Juve e Roma hanno fatto meglio
- 21:56 Inter U23, sabato con l'U. Brescia ultima chiamata playoff: ecco l'arbitro
- 21:42 Verso Lazio-Inter, la società capitolina rende note le indicazioni per la viabilità
- 21:28 Sepe: "Scudetto, brava l'Inter e un po' di demerito da parte del Napoli"
- 21:14 Ballotta: "Ieri all'Inter è andata bene. Terrei Sommer come vice Martinez"
- 21:00 Como, Van der Brempt: "E' dura perdere quando sei in vantaggio 2-0, c'è delusione"
- 20:45 Forza contro buone intenzioni: l'Inter per Fabregas resta un rompicapo
- 20:29 Marotta protagonista al Business People Forum: appuntamento il 18 maggio
- 20:13 'Caso escort', la pm valuta di sentire i calciatori clienti: nessun indagato
- 19:59 L'Iran di Taremi ai Mondiali? Donyamali: "Non c'è una decisione ufficiale"
- 19:45 Genoa, Trapani: "Io dopo Sbravati? Non voglio interrompere il lavoro qui"
- 19:30 GdS - La Juve accelera per Alisson: gli agenti sono attesi in Italia
- 19:14 Di Marzio: "Alajbegovic vuole la Serie A. Inter, Napoli e Roma hanno avviato i primi contatti"
- 19:00 Rivivi la diretta! BELLA, VINCENTE e... di nuovo PAZZA! ESTASI INTER, CHIVU insegue la STORIA: chi lo doveva dire
- 18:48 Fabregas: "L'Inter è uno squadrone, San Siro è lo stadio in cui imparo di più. Diao? 3-1 chiarissimo"
- 18:34 Possibile derby di mercato per Ismael Koné? Moretto: "E' sull'agenda di Milan e Inter. Allegri..."
- 18:20 Trevisani sponsor di Mario Gila: "Mi fa impazzire, per me è uno da Inter"
- 18:05 Chivu: "Dopo il 2-0 del Como abbiamo tirato fuori l'orgoglio, Sucic e Diouf ci hanno dato una grossa mano"
- 17:51 Buffon racconta la testata di Zidane a Materazzi in finale del Mondiale
- 17:37 Conte l'ha mandata in letargo, Chivu l'ha fatta risorgere. Se torna pure la Pazza Inter...