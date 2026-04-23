Tra i segni particolari sulla carta d’identità di Lautaro Martinez ci sarà, molto probabilmente, 'scalpitante e impaziente' nella voce ‘segni particolari’. Se c’è una cosa che non riesce proprio a fare il capitano dell’Inter è restare rilassato mentre la sua Beneamata gioca. Che lui sia in campo o meno poco importa, capitan Lautaro non sa non soffrire. Aveva fatto il giro d’Europa, e chissà che non oltre, il video pubblicato dalla moglie lo scorso anno durante Inter-Lazio alla penultima di campionato, video che ritraeva l’argentino totalmente in sofferenza mentre assisteva alla difficile, complicata e anche sfortunata gara dagli spalti. Stesse scene, ma con uno stato d'animo 'leggermente' differente, immortalate dalle telecamere della Lega Serie A che durante la semifinale di Coppa Italia andata in scena due giorni fa al Meazza tra Inter e Como ha pizzicato il 10 di Cristian Chivu sofferente e scalpitante sulla panchina negli ultimissimi minuti di una pazza gara, giocata e vinta da pazza Inter, ora in volata verso il doblete.

I nerazzurri si giocheranno l'ultimo atto della competizione in questione il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma contro la Lazio, ieri sera vittoriosa contro l'Atalanta di Palladino ai calci di rigore, oltre a navigare in serenità verso il 21esimo Tricolore.