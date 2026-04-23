Nella giornata di domani, quando l'Inter tornerà al lavoro alla Pinetina dopo i due giorni di riposo concessi da Cristian Chivu alla squadra, si capirà se Lautaro Martinez parteciperà o meno alla trasferta di Torino. Stando a quanto riporta Sky Sport, l'attaccante argentino dovrebbe dare ancora forfait, con l'obiettivo di recuperare con più calma per Inter-Parma del 3 maggio, la sfida che potrebbe regalare aritmeticamente lo scudetto numero 21 della storia ai nerazzurri.

Il discorso che si fa ad Appiano Gentile rispetto al rientro in campo del capitano è semplice: vista la situazione di classifica dell'Inter, che ha messo 12 punti di vantaggio tra sé e la coppia di inseguitori composta da Milan e Napoli, non ha molto senso accelerare i tempi per la gara in programma tra tre giorni. Meglio rimandare alla prossima giornata di campionato, con la prospettiva di avere il giocatore al 100% anche in vista della finale di Coppa Italia contro la Lazio, in calendario il prossimo 13 maggio.