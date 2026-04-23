Si è svolto questa mattina a Roma, l'incontro istituzionale tra i rappresentanti dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) e il candidato alla presidenza federale Giovanni Malagò.

"L’incontro - si legge nella nota diffusa dall'Assocalciatori - si è sviluppato in un clima di dialogo costruttivo con un confronto approfondito sui principali temi attualmente al centro del dibattito federale. Nel corso della riunione sono emersi elementi di convergenza su diverse questioni strategiche, a conferma della volontà condivisa di contribuire allo sviluppo e al rafforzamento del sistema calcistico italiano.

Le rispettive associazioni procederanno ora con le opportune valutazioni interne, anche alla luce dell’incontro previsto nel pomeriggio con l’altro candidato alla presidenza federale, Giancarlo Abete.

Alla riunione con l’ex presidente del CONI hanno preso parte, per l’AIC, il presidente Calcagno, i vicepresidenti Biondini, Gaggioli e Gama, il direttore generale Grazioli e il direttore organizzativo Poli; per l’AIAC erano presenti il presidente Ulivieri, i vicepresidenti Camolese, Vossi e Perondi, e il segretario generale Perdomi.

L’incontro si inserisce nel più ampio percorso di confronto istituzionale promosso dalle associazioni di categoria in vista delle prossime scelte strategiche per il futuro della governance del calcio italiano".