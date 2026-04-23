Si è svolto questa mattina a Roma, l'incontro istituzionale tra i rappresentanti dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) e il candidato alla presidenza federale Giovanni Malagò.

"L’incontro - si legge nella nota diffusa dall'Assocalciatori - si è sviluppato in un clima di dialogo costruttivo con un confronto approfondito sui principali temi attualmente al centro del dibattito federale. Nel corso della riunione sono emersi elementi di convergenza su diverse questioni strategiche, a conferma della volontà condivisa di contribuire allo sviluppo e al rafforzamento del sistema calcistico italiano.

Le rispettive associazioni procederanno ora con le opportune valutazioni interne, anche alla luce dell’incontro previsto nel pomeriggio con l’altro candidato alla presidenza federale, Giancarlo Abete.

Alla riunione con l’ex presidente del CONI hanno preso parte, per l’AIC, il presidente Calcagno, i vicepresidenti Biondini, Gaggioli e Gama, il direttore generale Grazioli e il direttore organizzativo Poli; per l’AIAC erano presenti il presidente Ulivieri, i vicepresidenti Camolese, Vossi e Perondi, e il segretario generale Perdomi.

L’incontro si inserisce nel più ampio percorso di confronto istituzionale promosso dalle associazioni di categoria in vista delle prossime scelte strategiche per il futuro della governance del calcio italiano". 

Sezione: News / Data: Gio 23 aprile 2026 alle 16:05
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.