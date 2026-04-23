Dopo aver ritirato il premio di MVP di Bruges-Mechelen, Hans Vanaken, capitano dei Blauw en Zwart, ha commentato così, a caldo, il 6-1 tennistico maturato ieri sera, allo 'Stadio Jan Breydel': "La vittoria è stata semplicemente fantastica - le sue parole riportate dai canali ufficiali del club belga -. Certo, è interessante per noi che l'Union abbia perso punti stasera, ma per noi la cosa più importante è concentrarci sul nostro gioco, e poi vedere cosa fanno gli altri. Stasera (ieri sera, ndr) le cose sono andate bene in entrambi i casi, quindi non poteva andare meglio".

Il risultato ha preso una forma rotonda per il Bruges a partire dai primi secondi della ripresa, quando Aleksandar Stankovic ha firmato la rete del 2-1 portando il suo bottino personale in stagione a quota dieci marcature: "Abbiamo iniziato la partita con grinta, segnando un gol nei primi dieci minuti. Poi abbiamo subito quel gol su calcio di punizione, e la fiducia è un po' calata. Nell'intervallo abbiamo sistemato qualcosa e ci siamo detti che dovevamo ritrovare l'energia necessaria. Abbiamo modificato anche qualcosa a livello tattico; il gol di Stanković ha naturalmente dato una spinta alla squadra. Questo ha creato più spazio e alla fine abbiamo giocato molto bene nel secondo tempo".