Ieri sera la Lazio è riuscita a ottenere il pass per la finale di Coppa Italia, pareggiando 1-1 nei 120 minuti di gioco e superando ai rigori l'Atalanta grazie a un Edoardo Motta monumentale. Nel post partita l'allenatore dei biancocelesti, Maurizio Sarri, ha tessuto ai microfoni di Mediaset le lodi dei suoi ragazzi gettando lo sguardo ai prossimi appuntamenti, compreso l'ultimo atto della competizione contro l'Inter che si disputerà in casa, allo stadio Olimpico di Roma.
Nell’ultimo mese e mezzo si è vista la vera Lazio?
"Forse da un periodo più lungo. Stasera la partita era difficilissima, una gara da dentro o fuori in uno stadio difficile per tutti ma penso che i ragazzi si siano meritati questo traguardo: abbiamo fatto un grande percorso in Coppa, abbiamo eliminato le due finaliste dello scorso anno e una grande squadra come l’Atalanta".
Dove deve migliorare la squadra?
"Nel trovare il gol, siamo diventati solidi ma non abbiamo grande facilità nel trovare la rete".
Motta è cresciuto tantissimo.
"Sui rigori ha dei numeri impressionanti, ha parato 5 rigori su 6 da quando è in Serie A. Ha ancora margini di miglioramento, soprattutto con i piedi, è un prospetto interessante ma deve avere nella testa di voler migliorare ancora".
Vuol fare un appello ai tifosi in vista della finale?
"Ho sempre detto che porto grande rispetto per la scelta delle persone e quindi porto grande rispetto anche per i nostri tifosi. Poi è chiaro che se venissero io e la squadra saremmo più che contenti. Se dovessero venire sarei l’allenatore più felice del mondo ma rispetto la loro scelta”.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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