Maurizio Sarri non sarà presente in panchina in occasione di Inter-Lazio, la finale di Coppa Italia 2025-2026, in programma allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 13 maggio, con fischio d'inizio alle ore 21. Il tecnico biancoceleste, infatti, è stato squalificato dal Giudice Sportivo, Alessandro Zampone, per un turno al pari del collega Raffaele Palladino dopo aver rimediato un cartellino giallo, da diffidato, nel match di ieri tra i capitolini e l'Atalanta.

Nulla da segnalare, invece, in chiave nerazzurra sul referto del Giudice sportivo: Petar Sucic e Francesco Pio Esposito, sui cui pendeva la diffida, hanno schivato il giallo nel match contro il Como di martedì sera, terminato 3-2 per i padroni di casa al termine di una pazza rimonta propiziata proprio dal centrocampista croato, autore di due assist per Hakan Calhanoglu e del gol del sorpasso definitivo.