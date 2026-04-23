Strahinja Pavlović, difensore del Milan, ha speso parole al miele per Aleksandar Stankovic, suo compagno nella Nazionale serba, che dall'anno prossimo sarà avversario nel derby di Milano: "Che giocatore è? Come papà (Dejan, ndr).... No scherzo: lui è il classico numero 6. È giovane, ma per come gioca, sembra già un giocatore di esperienza, mi piace davvero tanto", ha detto l'ex centrale del Salisburgo parlando con Tuttosport.

Nel corso dell'intervista rilasciata al quotidiano torinese, Pavlovic ha parlato anche degli avversari più 'fastidiosi' da marcare: "In questo campionato, direi Lautaro Martinez e Thuram, ma ricordo ancora quanto è stato difficile tenere Giroud quando ho giocato contro il Milan in Champions".

Infine, Pavlovic ha parlato delle difficoltà incontrate in campionato con le medio-piccole che hanno impedito alla squadra di Massimiliano Allegri di giocarsi lo scudetto con l'Inter: "Credo sia stato un problema di mentalità. Questo era soltanto il primo anno di Allegri e ci serve ancora del tempo per crescere. Però le basi ci sono, visto che in questo Milan ci sono tanti buoni giocatori di qualità".

