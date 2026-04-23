Avrebbe voluto trascinare i suoi compagni, come spesso avviene sul rettangolo di gioco, verso una storica finale di Coppa Italia, lasciando così un segno indelebile nella storia del Como a poche settimane dalla fine, più che probabile, della sua esperienza sul lago. Invece Nico Paz si è dovuto scontrare con la realtà e con la forza d'urto dell'Inter, che in 20 minuti di assedio ha cancellato i due gol di vantaggio dei lariani e si è presa l'ultimo atto della competizione in programma il prossimo 13 maggio allo stadio Olimpico contro la Lazio (reduce dalla vittoria ai rigori contro l'Atalanta).

L'argentino, che prossimamente dovrebbe tornare al Real Madrid per poi capire quale futuro lo attende (l'Inter ovviamente non gli toglie gli occhi di dosso e spera di avere delle possibilità), ovviamente deluso, ha affidato ai suoi canali social il proprio pensiero:

"Sconfitta molto difficile da accettare quella di ieri. Abbiamo lottato fino alla fine e siamo stati a un passo dal farcela, ma ci è scappata per dettagli. Ora bisogna rialzare la testa e dare tutto fino alla fine. Forza Como sempre!".