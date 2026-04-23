Archiviata la due giorni di semifinali di ritorno di Coppa Italia con partite assai emozionanti e combattute, adesso è ufficiale: Lazio e Inter si contenderanno il trofeo il prossimo 13 maggio allo stadio Olimpico. Un traguardo meritato per entrambe le squadre che hanno saputo spingere al momento giusto e stringere i denti nelle fasi più delicate delle rispettive partite. C'è poi una curiosità in ottica finale: i giocatori di Cristian Chivu e Maurizio Sarri faranno le prove generali in campionato nel turno precedente, affrontandosi sempre a Roma in una partita che sulla carta potrebbe non valere più nulla ai fini dei rispettivi obiettivi.
La 36esima giornata infatti prevede Lazio-Inter, ancora ovviamente da programmare e che con tutta probabilità verrà anticipata a sabato 9 maggio se non addirittura a venerdì 8 maggio, per concedere a entrambe le squadre di godere di qualche giorno di riposo. Probabile che i due allenatori in questa sorta di anteprima diano spazio a parecchie seconde linee, sia per tenere a riposo e proteggere da eventuali infortuni i loro calciatori chiave sia per non svelare troppe strategie a pochi giorni da un confronto ben più importante. Anche perché sia per l'Inter sia per la Lazio la finale di Coppa Italia sarà l'ultimo grande impegno della stagione.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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