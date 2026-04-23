Hakan Calhanoglu è un elemento centrale nel progetto Inter e lo è diventato se possibile ancora di più nelle ultime settimane. Decisivo nei momenti chiave, contro la Roma in campionato con una rete bellissima e cruciale, quindi in semifinale di Coppa Italia con la doppietta che ha riacciuffato il Como (e l'assist per il 3-2 di Sucic).

Fabregas lo ha incensato a fine partita e anche Chivu è intenzionato a tenerselo stretto, così come la società nerazzurra. Per il centrocampista parlano i 12 gol stagionali, di cui 9 in campionato, 2 in Champions League e 1 in Coppa Italia. Numeri che hanno convinto la dirigenza a non ascoltare nemmeno le possibili proposte del Galatasaray, perché Calhanoglu non è sul mercato. Al contrario, con l'agente Gordon Stipic, a San Siro martedì scorso, si parlerà a brevissimo di rinnovo fino al 2028 con opzione fino al 2029. Contatti diretti già in settimana.

L'obiettivo di club e giocatore è proseguire insieme, ma con modalità che sono tuttora da concordare. L'Inter proporrà un accordo più duraturo a costi leggermente inferiori, in ogni caso le contrattazioni andranno avanti senza ansia o fretta, perché i piani per la prossima stagione sono già definiti: si va avanti insieme.

Con Stipic si parlerà anche di un altro assistito del procuratore, Oumar Solet, uno degli obiettivi nerazzurri per la prossima estate. Il giocatore è stato visionato nuovamente dagli osservatori nerazzurri contro il Parma: se ne parlerà anche col suo agente.