La finale di Coppa Italia conquistata dalla Lazio viene vissuta da Patric come un premio per i sacrifici fatti dalla squadra in una stagione travagliata: "Si vede dalla nostra faccia la contentezza, per mille motivi è stata una stagione difficilissima. Il gruppo non ha mai mollato e ha sempre cercato di restare unito nelle difficoltà. Ci meritavamo questo traguardo per tanti motivi, speriamo di portare a casa il trofeo", ha detto lo spagnolo parlando a Radio TV Serie A dopo la vittoria ai rigori sull'Atalanta che ha spalancato le porte all'ultimo atto contro l'Inter.

Il nuovo ruolo.

"Sono molto felice di giocare in questa posizione e del fatto che posso aiutare la squadra. La Lazio viene prima di tutto"

Motta l'eroe di serata con quattro penalty parati.

"E' stato impressionante, ha parato quattro rigori. E' un ragazzo perbene, se lo merita. Ha avuto un impatto incredibile, ha una testa diversa dagli altri giovani. Questa è una cosa fondamentale".