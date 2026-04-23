Il Torino dovrebbe recuperare Duvan Zapata per la sfida contro l'Inter, ma intanto perde un'altra pedina. Come si apprende da una nota pubblicata dal club granata, Roberto D'Aversa dovrà fare a meno di Tino Anjorin per il match contro i nerazzurri. Ecco il comunicato diffuso dai canali ufficiali della squadra:

"Il Torino Football Club comunica che il calciatore Tino Anjorin è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo all'anca sinistra.

La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio", ha concluso.

Sezione: L'avversario / Data: Gio 23 aprile 2026 alle 19:59
Autore: Ludovica Ferrante
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